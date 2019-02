Notranje ministrstvo zaposluje nove policiste

Ljubljana, 4. februarja - Notranje ministrstvo zainteresirane kandidate za policiste vabi k sklenitvi delovnega razmerja in vpisu na izobraževanje v višješolski študijski program Policist. Vlogo za zaposlitev in druge izpolnjene obrazce je treba poslati najpozneje do 18. marca. "Če ste iz pravega testa, ne oklevajte, prijavite se," je zapisano na spletni strani ministrstva.