Prijeli tatove oblačil v Murski Soboti

Murska Sobota, 4. februarja - Soboški policisti so v soboto prijeli tri srbske državljane, ki so jih sumili tatvine oblačil v Murski Soboti. Dvema so pridržanje odpravili, 26-letnega Srba pa privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta mu je dosodil trimesečno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.