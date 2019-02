Mineva pet let od žledoloma zgodovinskih razsežnosti

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 7. februarja - Mineva pet let od obsežnega žledoloma, ki je med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 prizadel polovico slovenskih gozdov. Zaradi posledic te ujme je bilo doslej posekanih šest milijonov kubičnih metrov lesa, a sledil je še močan napad podlubnikov in terjal dodatni posek. Na posekanih površinah so doslej posadili okoli 1,5 milijona sadik drevja.