Za imenovanje tretjega novogoriškega podžupana bo potrebna sprememba občinskega statuta

Nova Gorica, 4. februarja - Županovo koalicijo bodo v Novi Gorici sestavljale liste Goriška.si, SD, SDS in Zveza za Primorsko, katerih predsedniki občinskih odborov so danes podpisali sporazum o sodelovanju. Župan Klemen Miklavič je imenoval dva podžupana iz vrst SD in SDS. Za imenovanje tretjega bo potrebna sprememba občinskega statuta.