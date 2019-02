ZPS: Živila morajo biti varna ne glede na ceno

Ljubljana, 4. februarja - Živila na policah trgovin morajo biti varna ne glede na ceno, ob razpravah o ceni in kakovosti mesa, do katerih prihaja ob aferi s poljskim mesom, pravijo v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Opažajo, da je cena pri izbiri zelo pomemben kriterij, da pa potrošnike poleg cene zanimajo tudi sestavine in poreklo ter kraj proizvodnje izdelka.