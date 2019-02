V nesreči čolna na Skadrskem jezeru štirje mrtvi

Podgorica, 4. februarja - V nesreči čolna na Skadrskem jezeru v Črni gori so umrli štirje ljudje. Kot poročajo črnogorski mediji, so v nesreči, ki se je zgodila v nedeljo popoldne pri samostanu Vranjina, umrli moški, njegovega noseča žena, njuna 12-letna hčerka in moški, ki jih je poskušal rešiti.