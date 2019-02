Zaostanek na ljubljanskem CSD skoraj v celoti rešen

Ljubljana, 4. februarja - Zaostanek pri reševanju vlog, ki se je nabral na Centru za socialno delo Ljubljana so ga prerazporedili na druge centre, je skoraj v celoti rešen. V reševanju je še 165 vlog, pri katerih pa čakajo bodisi posamezna dokazila strank bodisi je stranka vložila dve vlogi in čakajo rešitev predhodne vloge, so za STA navedli na ministrstvu za delo.