Upravno sodišče v primerih nevladnikov razsodilo tudi v prid ministrstva

Ljubljana, 4. februarja - Z ministrstva za kulturo so za STA sporočili, da prve sodbe glede večletnega razpisa iz leta 2017, iz katere je razvidno, da je upravno sodišče odločilo v prid nevladnikom, ne komentirajo. Zapisali so, da so svoja stališča v skladu s postopkom navedli v odgovoru na tožbo. Opozarjajo pa še na drug primer, ko je sodišče razsodilo v prid ministrstva.