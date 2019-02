Občine pri prodaji Farmadenta zmotil pogoj o neizplačilu dobička

Maribor, 4. februarja - Prodajna komisija se je za ustavitev postopka prodaje 91,5-odstotnega deleža Farmadenta, ki ga skupaj prodajajo Mestna občina Maribo ter občini Duplek in Hoče-Slivnica, odločila, ker je ponudnik svojo ponudbo pogojeval s tem, da si lastniki ne izplačajo dobičkov preteklih let, so ustavitev postopka za STA danes pojasnili na mariborski občini.