Tedenska napoved - rekreacija od 5. do 11. 2.

5. Zvoh Night Attack

Nočni tekači, turni smučarji in pohodniki ste na prvo februarsko soboto vabljeni na Krvavec. Start bo na zgornji postaji pri sedežnici Gospinca, za pohodnike ob pol petih, za tekače in turne smučarje pa uro kasneje. Vzpon bo dolg 2,4 kilometra in bo imel za petsto metrov višinske razlike. Potekal bo po snegu, ob robu smučišč, proga pa bo označena z baklami. Obvezna oprema je čelna lučka in vetrovka za spust s cilja do plaže, uporaba palic je dovoljena. Informacije: http://divji-zajci.si/aktivnosti/zvoh2019/

TOREK, 5. februarja

MISLINJA - Šteharski vrh (1018 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

SREDA, 6. februarja

LJUBLJANA - Slapovi v Zadnji Trenti; planinstvo - ledno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

PRESERJE - Rašica (641 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ČETRTEK, 7. februarja

AJDOVŠČINA - Zimska klasika 200 km; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/br_podatki.aspx?key=MXQcZ0llmAoKoVJE

PETEK, 8. februarja

LJUBLJANA - Tek ob baklah; tek na smučeh. Informacije: www.sportnodrustvozadvor.si

LJUBLJANA - Sveti Jakob (806 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Komna (1520 m); planinstvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Maltatal - Ledno plezalni tabor; planinstvo - ledno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kopitnik (910 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-delo.com/

TRŽIČ - Spominski turni smuk Šija-Javornik; turno smučanje. Informacije: www.grs-trzic.si

AJDOVŠČINA - 24. Filipov tek in spust; tek na smučeh. Informacije: www.drustvo-gora.si

AJDOVŠČINA - 24. Filipov tek in spust; alpsko smučanje. Informacije: www.drustvo-gora.si

AJDOVŠČINA - Čaven (1242 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ajdovscina.si

FRAM - Zimski planinski tabor Komna 2019; planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GROSUPLJE - 13. pohod po Prešernovi poti; pohodništvo. Informacije: www.kultura.si/Vsebina/17544/13-pohod-po-presernovi-poti

KOČEVJE - Pohod ob kulturnem prazniku do koče pri Jelenovem studencu (850 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si

KOPER - Truške - Frenkov bunker; pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

LENDAVA - Jeruzalem (338 m); pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

MARIBOR - Durmitorsko turnosmučarsko potepanje (Čg); turno smučanje. Informacije: www.drustvo-stratus.si

MARIBOR - Pohod Kungota-Plač-Kungota; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MISLINJA - Črni vrh (1543 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MORAVSKE TOPLICE - 16. Prešernov pohod; pohodništvo.

PODČETRTEK - 45. pohod po poteh XIV. divizije; pohodništvo.

POSTOJNA - Zimovanje Tršće pri Čabru; planinstvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

PTUJ - Jeruzalem (338 m); pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

ŽIROVNICA - Pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica; pohodništvo. Informacije: http://visitzirovnica.si/8-februar-pohod-po-poti-kulturne-dediscine-zirovnica-2019/

MAJŠPERK - Donačka gora (884 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-stoperce.si.majsperk.si/

KRVAVEC - 15. veleslalom za pokal občine Vodice in 6. pohod na Krvavec; alpsko smučanje. Informacije: www.vodice.si/files/other/news/147/160816Priloga%20vabilu.pdf

KRVAVEC - 15. veleslalom za pokal občine Vodice in 6. pohod na Krvavec; pohodništvo. Informacije: www.vodice.si/files/other/news/147/160816Priloga%20vabilu.pdf

SOBOTA, 9. februarja

LJUBLJANA - Hrpelje - Rodiška pečina Slope - Ajdovščina - Artviže; pohodništvo. Informacije: Štefan Rojina, 041 478 421, stefan.rojina@gmail.com; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Hohe Pressing (Avt, 2370 m); planinstvo. Gorniška skupina. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Okolica Trebnjega (400 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kraški rob; pohodništvo.

BEGUNJE NA GORENJSKEM - 3D Zimski trojček 2019; lokostrelstvo.

BOHINJ - Beli dan Kokrice; tek na smučeh. Informacije: www.tsd-kokrica.si

BOHINJ - Beli dan Kokrice; alpsko smučanje. Informacije: www.tsd-kokrica.si

BOVEC - Turno-smučarska tura Bovec; turno smučanje. Informacije: www.alpskasola-bovec.si

CERKNICA - Velika planina (1666 m); planinstvo. Informacije: http://pdcerknica.onlinewebshop.net/aktualno.html

CERKNICA - Cres - Sv. Blaž (Otok Cres, Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pdcerknica.onlinewebshop.net

IG - Ratitovec (1678 m); pohodništvo. Informacije: www.pdkrim.si/

IZOLA - ReXov tek; tek. Informacije: www.ljudstvotekacev.si

KAMNIK - Slovenska obala; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KRANJ - Prečna - Frata (točka SPP) - Golobinjek - Mirna peč; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

MEŽICA - Peca (2125 m); planinstvo. Informacije: www.pdmezica.si/

MIRNA - Dan mirnskega badmintona; badminton. Informacije: www.bk-mirna.si

MISLINJA - Sankanje po Mislinjskem grabnu; sankanje - naravne proge. Informacije: www.td-mislinja.si

NOVO MESTO - Šmarješke Toplice - Štrlek - Koglo; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

PLANICA - Skiatlon Tamar; pohodništvo. Informacije: www.trisport-klub.si

PLANICA - Tečaji teka na smučeh z ekipo Nordic by Petra Majdič; tek na smučeh. Informacije: http://nordic.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-z-ekipo-nordic-petra-majdic

PLANICA - Skiatlon Tamar; tek na smučeh. Informacije: www.trisport-klub.si

PTUJ - Po poteh Gubčevih puntarjev; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RADOVLJICA - Peitlernock (Avt, 2244 m); pohodništvo. Informacije: www.pdradovljica.si

RADOVLJICA - Peitlernock (Avt, 2244 m); turno smučanje. Informacije: www.pdradovljica.si

SEŽANA - Kraški rob; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

STAHOVICA - 10. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Stolpnik (1012 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠENTJUR - 38. drameljski pohod; pohodništvo. Informacije: http://pddramlje.wordpress.com/tradicionalni-drameljski-pohod

ŠKOFJA LOKA - 20. smučanje po starem; alpsko smučanje.

ŠKOFJA LOKA - Begunjščica (2060 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TOPOLŠICA - 20. Menihov memorial; namizni tenis. Informacije: Mirjana Ramšak, 031 748 822, ntkspin.sostanj@gmail.com

ŽIROVNICA - Nočni pohod na Valvazorjev dom; planinstvo. Informacije: www.pdradovljica.si/2019/01/17/nocni-pohod-na-valvasor/

CIRKULANE - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

KRVAVEC - 5. Zvoh Night Attack; tek. Informacije: http://divji-zajci.si/aktivnosti/zvoh2019/

NEDELJA, 10. februarja

LJUBLJANA - Škrbina Prednje Špranje (2138 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Snežnik (1796 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

TRŽIČ - Pokal Slovenije v rekreativnem sankanju: Pokal Lom; sankanje - naravne proge. Informacije: Ladislav Torkar, 041695172; www.sankanje.com/

KRANJ - Kranjska zimska tekaška liga 2018/19: Sv. Mohor; tek. Informacije: http://divji-zajci.si/aktivnosti/kztl/

LENDAVA - Pohod ob meji; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

MIREN - 4. Kras kros trail run; tek. Informacije: www.kraskros.com

POLHOV GRADEC - Ankaran - Socerb; pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PORTOROŽ - Od tunela do tunela; tek. Informacije: www.skid.si

PRESERJE - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEČOVLJE - Tek od zore do mraka; tek. Sečovlje - Piran (do 12 ur) Informacije: www.tekaskitrener.si

STRUNJAN - Od tunela do tutu-nela 2019; tek. Informacije: http://skid.si/wp-content/uploads/2018/12/Od-tunela-do-tunela-2019.pdf

TRŽIČ - Odprto prvenstvo v sankanju; sankanje - naravne proge. Informacije: www.lompodstorzicem.si/

VOJNIK - Gams safari 2018/19: tek na Kislico; tek. Informacije: www.sd-socka.si

HORJUL - Kališče (1534 m); planinstvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

NOVA VAS NA BLOKAH - Pokal SLOvenSKI maratoni 2019: Bloški teki; tek na smučeh. Informacije: www.bloskiteki.com

PONEDELJEK, 11. februarja

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno pištolo; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno puško; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

MARIBOR - Turnir; kegljanje na ledu. Informacije: www.mopa.si

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

