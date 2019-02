Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih v območju evra in EU lani narasle

Luxembourg, 4. februarja - Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih v območju evra in EU so decembra na mesečni ravni upadle za 0,8 odstotka. V medletni primerjavi so v državah z evrom narasle za tri odstotke, v uniji pa za 3,1 odstotka. V celotnem letu 2018 so v območju z evrom cene narasle za 3,2 odstotka, v EU pa za 3,6 odstotka, kažejo podatki Eurostata.