V BiH in na Hrvaškem se reke umirjajo

Zagreb/Zenica, 4. februarja - Potem ko so poplave minuli konec tedna v Osrednjebosanskem kantonu v BiH uničile več hiš, se reke danes umirjajo, so povedali v upravi civilne zaščite Federacije BiH. Na Hrvaškem so narasle reke grozile predvsem v Gorskem kotarju, Liki in Istri, vendar danes ni več nevarnosti poplav.