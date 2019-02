Pet mrtvih v strmoglavljenju manjšega letala na hišo v Kaliforniji

Los Angeles, 4. februarja - V predmestju Los Angelesa je v nedeljo manjše letalo strmoglavilo na hišo, pri čemer je umrlo pet ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah očividcev je dvomotorno letalo razpadlo in zagorelo v zraku, nato pa strmoglavilo na hišo v predmestju Yorba Linda. V nesreči je umrl pilot in štirje ljudje v hiši.