Evropske borze uvodoma neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 4. februarja - Indeksi na evropskih borzah so nov trgovalni teden začeli z neenotno smerjo gibanja, vendar blizu izhodišč. Po tednu, polnem informacij o trgovinskih pogajanjih med ZDA in Kitajsko in poslovnih rezultatov, začetek današnjega trgovanja poteka mirno, poročajo tuje tiskovne agencije.