Calgary, Montreal in Boston do novih zmag v ligi NHL

Raleigh, 4. februarja - Hokejisti Calgaryja so v severnoameriški ligi NHL premagali Carolino s 4:3, levji delež zmage so prispevali trije igralci, ki so še v prejšnji sezoni nosili dres Caroline. Junak zmage Montreala nad Edmontonom s 4:3 je bil Jonathan Drouin z golom po 58 sekundah podaljška. Boston je z 1:0 premagal branilce naslova iz Washingtona.