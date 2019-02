Boston prekinil niz Oklahome, nov trojni dvojček Westbrooka

Boston, 4. februarja - Košarkarji Bostona so prekinili niz sedmih zaporednih zmag Oklahome v severnoameriški ligi NBA, kelti so slavili s 134:129. Kyrie Irving je za Boston dosegel 30 točk in 11 asistenc, Russell Westbrook je za Oklahomo prispeval 22 točk, 16 asistenc in 12 skokov. To je že njegov devetnajsti trojni dvojček v tej sezoni in šesti v nizu.