Newyorški zvezni zaporniki v času hudega mraza brez ogrevanja

New York, 4. februarja - V zveznem zaporu v mestu New York je v nedeljo prišlo do spopada med zaporniškimi pazniki in protestniki, ki so zahtevali dostop do svojcev, ki so že teden dni zaprti v ledenih kletkah brez ogrevanja, ker je zgorela glavna razdelilna omara in jo bodo morda popravili šele v ponedeljek.