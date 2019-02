Obilne padavine povzročale težave v Sloveniji, pa tudi drugod po Evropi

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 3. februarja - Zaradi obilnih padavin so konec tedna predvsem v zahodni Sloveniji reke prestopile bregove in marsikje ogrožale objekte. Voda je zalival kletne prostore, zaradi poplavljenih cestišč in plazov je bilo zaprtih več cest. Najhuje je bilo na območju Ilirske Bistrice. Vremenske ujme pa so težave povzročale tudi v soseščini Slovenije.