Sankt Peterburg, 3. februarja - Nizozemka Kiki Bertens je zmagovalka teniškega turnirja v St. Peterburgu, druga nosilka je v finalu s 7:6 (2) in 6:4 premagala osmo nosilko Hrvatico Donno Vekić. Za Nizozemko je to osma turnirska zmaga v karieri in prva letošnja.