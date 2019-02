Papež poziva k spoštovanju dogovora o prekinitvi spopadov v Jemnu

Vatikan, 3. februarja - Papež Frančišek je danes pred odhodom v Združene Arabske Emirate pozval k spoštovanju dogovora o prekinitvi spopadov v Jemnu, s čimer bo omogočena dostava humanitarne pomoči prebivalcem. Kot je poudaril, so prebivalci izmučeni od dolgega konflikta, žalost sestradanih otrok in njihovih staršev pa seže do Boga.