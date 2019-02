V hrvaški Istri odpravljajo posledice večernega neurja

Pulj, 3. februarja - Z območja hrvaške Istre prihajajo dramatični posnetki posledic obilnih padavin v soboto in ponoči. Na območju Pazina je tudi poplavilo, močno so narasle tudi reke Raša in Mirna. Kot so sporočili meteorologi, je v soboto v Istri padlo za polovico več padavin, kot jih običajno zabeležijo v februarju.