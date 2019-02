V požaru v kraju Žaga umrla ena oseba

Bovec, 3. februarja - V požaru, ki je sredi minule noči zajel montažni stanovanjski objekt v kraju Žaga v občini Bovec, je življenje izgubil moški, katerega identiteta še ni potrjena. Gasilci so požar pogasili, policija pa dogodek in vzrok smrti še preiskuje. Preiskava poteka v smeri suma kaznivega dejanja požiga, so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.