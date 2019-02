Mayeva napovedala sveže ideje glede brexita na pogovorih v EU

London, 3. februarja - Britanska premierka Theresa May je danes napovedala, da bo ob novem srečanju z voditelji Evropske unije "oborožena s svežim mandatom in novimi idejami" za dogovor o brexitu. Ob tem je zatrdila, da se bo v prizadevanjih za izključitev irskega varovala iz dogovora "borila za Veliko Britanijo in Severno Irsko".