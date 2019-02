Minister Leben je obiskal poplavljene Novokračine

Jelšane, 3. februarja - Nočne ure so bile naporne za prebivalce vasi Novokračine ob slovensko-hrvaški državni meji, saj je obilno deževje začelo poplavljati polje pod vasjo in ogrožalo nižje ležeče hiše v vasi. Danes si je območje ogledal minister za okolje in prostor Jure Leben in domačinom ponudil pomoč.