Na Kitajskem med pošiljko krompirja iz Francije odkrili granato

Hongkong, 3. februarja - Delavci v kitajskem podjetju Calbee, proizvajalcu slanih prigrizkov v metropoli Hongkong, so v soboto med pošiljko krompirja iz Francije odkril neeksplodirano ročno granato iz prve svetovne vojne. Osem centimetrov veliko in okoli kilogram težko eksplozivno sredstvo so kmalu zatem uspešno detonirali.