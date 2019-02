S požarom v Knauf Insulationu se je spopadlo 64 gasilcev

Škofja Loka, 3. februarja - V soboto zvečer je zagorelo v škofjeloški družbi Kanuf Insulation. Ogenj je izbruhnil v skladiščni hali, posredovalo pa je kar 64 gasilcev, ki so požar omejili in pogasili ter obvarovali sosednje skladišče, v katerem so bile jeklenke z različnimi plini. Po podatkih policije, ki vzrok požara še ugotavlja, je nastalo za nekaj 10.000 evrov škode.