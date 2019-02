Telemach vsem uporabnikom povišal internetne hitrosti

Ljubljana, 3. februarja - Telekomunikacijski operater Telemach je v teh dneh vsem obstoječim naročnikom fiksnih storitev v 43 različnih paketih za zasebne in poslovne uporabnike povišal hitrosti interneta. Hitrosti so se v večini paketov povečale vsaj za eno tretjino, pri nekaterih pa je prišlo tudi do povečanja za več kot polovico prejšnjih vrednosti.