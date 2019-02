Vilar: Meto Hrovat smo vzeli v Mariboru za svojo, ker ne popušča, tako kot mi ne popuščamo

pogovarjal se je Aleksander Mladenović

Maribor, 3. februarja - Mariborčani so se znova izkazali z organizacijo Zlate lisice. Nemogoče so naredili mogoče. Kljub odjugi so izpeljali obe načrtovani tekmovanji, na katerih sta zmagali najboljši v tem trenutku. Najboljša slovenska lisička je bila Gorenjka Meta Hrovat, ki so jo kot pravi prvi med pohorskimi lisjaki Srečko Vilar v Mariboru vzeli za svojo.