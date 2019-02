Kralji izgubili v New Yorku, Kopitar prispeval gol in podajo

New York, 3. februarja - Hokejisti iz Los Angelesa so na gostujočem obračunu pri zasedbi New York Islanders izgubili z 2:4. Slovenski zvezdnik v kalifornijski ekipi Anže Kopitar je bil med vidnejšimi posamezniki dvoboja v Nassau Coliseumu, v 21:56 minute je dosegel izenačujoči gol za 1:1 in prispeval podajo pri zadetku Ilje Kovalčuka za vodstvo z 2:1.