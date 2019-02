Bovec, 3. februarja - V požaru, ki je sredi minule noči zajel montažni stanovanjski objekt v kraju Žaga v občini Bovec, je življenje izgubila ena oseba. Gasilci so požar pogasili in na požarišču postavili gasilsko stražo. Vzroke požara preiskuje policija, na spletni strani navaja Uprava RS za zaščito in reševanje.