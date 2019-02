Padavine povzročale težave predvsem na območju Ilirske Bistrice, zaprtih več cest

Ljubljana/Ilirska Bistrica, 3. februarja - Obilne padavine so minulo noč povzročale težave predvsem na območju Ilirske Bistrice, ki ga bo ob 11. uri obiskal minister za okolje in prostor Jure Leben. Na območju pogostih poplav poplavljata Vipava in notranjska Reka, napovedano je razlivanje Ljubljanice, Krke in Save. Zaradi poplavljenih cestišč in plazov je zaprtih več cest.