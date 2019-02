Nogometaši ZDA premagali Kostariko

San Jose, 3. februarja - Nogometaši ZDA so na prijateljski tekmi v San Joseju z 2:0 (0:0) premagali Kostariko. Zadetka sta dosegla Sebastien Lletget (80.) in Paul Arriola (88.). Ameriška reprezentanca je prenovljena po lanskem neuspehu, ko ekipa ni nastopila na svetovnem prvenstvu v Rusiji, kar se je zgodilo prvič po letu 1986 in sedmih udeležbah v nizu.