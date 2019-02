Hoče odščipnile točko Mariboru

Ljubljana, 2. februarja - Odbojkarji ACH Volleyja so dobili tudi 14. tekmo v državnem prvenstvu. V Kranju so s 3:1 premagali Hišo na kolesih. Zmagali so tudi njihovi najbližji zasledovalci, igralci kamniškega Calcita, medtem ko je Maribor presenetljivo oddal točko sosedom iz Hoč, s tem pa tudi predal tretje mesto Salonitu, ki je gladko ugnal Črnuče.