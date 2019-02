Prvi krog Davisovega pokala v znamenju gostov

Ljubljana, 2. februarja - Znanih je vseh šestnajst udeležencev zaključnega turnirja Davisovega pokala. Hrvaški, Franciji, ZDA, Španiji, Argentini in Veliki Britaniji, ki so imele zagotovljena mesta oziroma bile povabljene, so se z zmagami v 1. krogu pridružile Japonska, Avstralija, Italija, Srbija, Kazahstan, Rusija, Kanada, Čile, Nizozemska, Nemčija, Kolumbija in Belgija.