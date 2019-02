Zanesljive zmage odbojkaric vodilne trojke

Ljubljana, 2. februarja - Odbojkarice GEN-I Volleyja, Calcita Volleyja in Nove KBM Branik so tudi v 14. krogu državnega prvenstva zabeležile zanesljive in gladke zmage brez izgubljenega niza. Tekmice vodilne trojke so bile pravšnje, da so trenerji nekoliko spočili svoje najboljše igralke, kljub temu pa rezultat ni trpel.