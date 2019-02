Guaido ob začetku množičnih protestov napovedal humanitarno pomoč iz tujine

Caracas, 2. februarja - Na tisoče podpornikov opozicijskega voditelja in samooklicanega začasnega predsednika Juana Guaidoja se danes zgrinja na ulice venezuelske prestolnice Caracas in drugih mest po državi s pozivi k odstopu predsednika Nicolasa Madura in razpisu novih predsedniških volitev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.