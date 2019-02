Slovaška navijaška falanga v Mariboru danes zaman upala na čudež Vlhove

Maribor, 2. februarja - Štajerska prestolnica je bila te dni priča manjši invaziji Slovakov, ki so prišli z enim razlogom - navijat za njihovo smučarsko zvezdo Petro Vlhovo. Če so včeraj v veleslalomu imeli veliko razlogov za slavje, pa so bili po prvi vožnji današnjega slaloma in velikem vodstvu Američanke Mikaele Shiffrin bolj realni, a nič manj dobre volje.