Vekićeva in Bertensova za naslov v St. Peterburgu

Sankt Peterburg, 2. februarja - Hrvatica Donna Vekić in Nizozemka Kiki Bertens se bosta v nedeljo pomerili v finalu teniškega turnirja v St. Peterburgu. Vekićeva, osma nosilka, je v polfinalu s 6:2 in 6:2 premagala rusko veteranko Vero Zvonarjovo, druga nosilka Bertensova pa je s 7:6 (5) in 6:2 ugnala Belorusinjo Arino Sabalenko, sicer četrto nosilko.