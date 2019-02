Maren Lundby z zmago v Hinzenbachu potrdila skupno vodstvo

Dunaj, 2. februarja - Norvežanko Maren Lundby (86 in 86 m,228,1 točke) je zmagala na tekmi smučark skakalk v avstrijskem Hinzenbachu in se z osemnajsto zmago v karieri utrdila v vodstvu svetovnega pokala. Druga je bila Nemka Julie Seyfarth (84,5 in 79,5 m, 215,2), tretja pa rojakinja slednje Katharina Althaus (81,5 in 79 m, 213,2).