Danes se izteče ultimat evropskih držav Maduru za razpis predsedniških volitev

Caracas, 3. februarja - Po sobotnih množičnih protestih v Venezueli proti predsedniku Nicolasu Maduru se bo danes iztekel osemdnevni rok, ki so mu ga za razpis demokratičnih predsedniških volitev postavile evropske države. Če si Maduro ne premisli in ne pristane na ultimat, bodo za začasnega predsednika priznale vodjo opozicije in predsednika parlamenta Juana Guaidoja.