Vreme: Do jutra bodo padavine oslabele

Ljubljana, 2. februarja - Ponoči se bodo padavine ponovno nekoliko okrepile, predvsem na jugu države so možne tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Meja sneženja se bo na severozahodu spustila do okoli 800 metrov nad morjem. Do jutra bodo padavine oslabele, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.