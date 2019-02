Ponekod na območju Tržiča in Žirov napačno sprožene sirene javnega alarmiranja

Tržič, 2. februarja - Na območju občin Žiri in Tržič, v naseljih Žiri, Brekovice, Jelendol in Dolina, so se zaradi tehnične napake po rednem mesečnem preverjanju siren javnega alarmiranja, napačno sprožile sirene javnega alarmiranja. Na regijskem centru za obveščanje se prebivalcem za vznemirjanje opravičujejo.