Zaradi snega in dežja težave na cestah v Italiji in Avstriji

Rim/Dunaj, 2. februarja - Zaradi snega in dežja danes poročajo o težavah iz severne in srednje Italije. Sneženje ovira promet na več avtocestah, zaradi nevarnosti plazov so zaprli nekaj cest. V Avstriji so začasno zaprli brennersko avtocesto, težave so tudi v železniškem prometu.