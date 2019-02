Maja Mihalinec izpolnila normo za dvoransko EP

Novo mesto, 2. februarja - Povratnica po poškodbi Maja Mihalinec (Mass Ljubljana) je na dvoranskem atletskem mitingu v Novem mestu zmagala v teku na 60 m in s časom 7,35 sekunde že v kvalifikacijah izpolnila normo (7,42) za evropsko dvoransko prvenstvo, ki bo v začetku marca v Glasgowu. V finalu potem ni tekla. To sta bil prvi nastop Mihalinčeve po skoraj letu in pol.