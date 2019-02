Avstrijski turizem lani z rekordnim številom nočitev

Dunaj, 2. februarja - Lansko leto je bilo uspešno tudi za avstrijske turistične delavce, ki so zabeležili skoraj 150 milijonov nočitev, kar je 3,6 odstotka več kot predlani in največ doslej. Več kot tretjino nočitev so ustvarili nemški turisti. Zelo spodbudni so tudi obeti za aktualno zimsko sezono, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.