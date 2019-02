Zaradi dviga povprečne plače v javnem sektorju tudi v naslednji dohodkovni razred (tabela)

Ljubljana, 4. februarja - Januarski dvig minimalne plače in februarski dvig plač v javnem sektorju sta sicer za prejemnike višjih dohodkov dobri novici. Kljub temu so nekateri v skrbeh, da bi bili zaradi višjih prihodkov na slabšem denimo pri otroškem dodatku ali plačilu vrtca. Vsak primer je drugačen, odvisen od dohodka na družinskega člana in premoženja.