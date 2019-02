Drama Akustika zvečer gosti Goriška, ki bo igral Glassa

Ljubljana, 3. februarja - V sklopu Drama Akustike bo tokrat na velikem odru ljubljanske Drame nastopil pianist Bojan Gorišek. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili njegovi izvedbi klavirskih etud ameriškega skladatelja Philipa Glassa. Ta je med letoma 1991 in 2012 zložil 20 etud in jih pozneje glede na kompozicijo razdelil in zbral v dveh zvezkih.