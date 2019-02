Zaradi obilnega deževja razlivanje rek in možnost poplav

Ljubljana, 2. februarja - Zaradi kombinacije dežja, taljenja snega in ponekod zamrznjenih tal reke in manjši vodotoki v večjem delu države, predvsem v južni in osrednji Sloveniji, hitro naraščajo, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso). Zvečer pričakujejo tudi poplavljanje morja na najbolj izpostavljenih delih obale.