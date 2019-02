Newyorški borzni indeksi sklenili nov teden rasti

New York, 2. februarja - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v petek sklenili nov pozitivni teden, saj so podjetja poročala o dobrih četrtletnih poslovnih rezultatih, Bela hiša pa je razglašala optimizem okrog trgovinskih pogajanj s Kitajsko. Centralna banka Federal Reserve je navdušila s premorom pri višanju obresti.