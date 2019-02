Newyorške borze končale neenotno

New York, 1. februarja - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje zaključili neenotno. Borzni analitiki ocenjujejo, da je na to pozitivno vplivalo večje število delovnih mest v ZDA, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Po poročanju Reutersa pa je na vrednost indeksov negativno vplival tudi padec delnic Amazona za dobrih pet odstotkov.